Coronavirus, due bambini portato allo Spallanzani. Erano in quarantena, cosa dice il primo bollettino medico

Coronavirus, due bambini di 4 e 8 anni sono stati ricoverati in via precauzionale allo Spallanzani. Avevano alcune linee di febbre e sono stati accompagnati dal papà. I primi test avrebbero dato esito negativo ma gli accertamenti continuano. Secondo l'ultimo bollettino medico "sono in buone condizioni generali". I bambini fanno parte del gruppo dei 56 italiani che erano stati rimpatriati nei giorni scorsi da Wuhan. Per domenica pomeriggio è atteso il rientro di altri otto italiani a bordo di un volo dell'Aeronautica militare britannica insieme ad altri 200 passeggeri di varie nazionalità. Il ragazzo di 17 anni, rimasto a Wuhan perché ancora con qualche linea di febbre, sarà riportato a casa nelle prossime ore con un aereo militare, come ha annunciato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Nicolò sarà a casa nel giro di 24 ore.