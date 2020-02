Sparatoria in un centro commerciale in Thailandia, almeno dodici le vittime. L'intera sequenza della tragedia è stata pubblicata in diretta facebook dall'uomo, un soldato thailandese. Nel video si vede la gente fuggire e sentono i colpi di arma da fuochi. Secondo i media locali l'uomo, identificato come il sergente Jakkrapanth Thomma si è impossessato di un "hummer" militare per compire la strage. Comprensibili scene di panico nel centro commerciale nel nord est della Thailandia. Sul posto la polizia.