Finto vampiro chiedeva sesso per liberare dal diavolo i giovanissimi adepti di una setta satanica

Un finto vampiro che chiedeva sesso per liberare dal diavolo i giovanissimi adepti di una setta satanica da lui stesso creata. Quattro, secondo le denunce raccolte sino a questo momento, le vittime, di cui due minori di 18 anni. L'inchiesta, che ha portato alla perquisizione dell'abitazione del ragazzo, uno studente universitario fiorentino di 23 anni, è condotta dalla squadra mobile della polizia di Prato, come riporta il quotidiano La Nazione. Il 23enne stipulava con i suoi adepti una sorta di patto con il diavolo che annoverava un ampio repertorio di riti, dal morso del vampiro al braccio allo shifting che gli permetteva ogni volta di cambiare voce. L'inchiesta è partita da una mamma che dopo aver notato lo strano cambiamento dei suoi figli si è rivolta all'Osservatorio nazionale abusi psicologici.