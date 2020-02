Sanremo, maxi furto in hotel. A collaboratrice Rai spariscono soldi e gioielli

Sanremo, maxi furto in hotel ai danni di una collaboratrice della Rai impegnata nel Festival. La donna, una romana di 52 anni, si è vista derubata di soldi, gioielli e carte di credito. A dare notizia del colpo grosso nella città dei fiori e il sito Leggo. Secondo quanto riferito dallo stesso direttore dell'albergo, martedì sera si erano presentate alla reception delle donne straniere con neonati in braccio chiedendo di dormire. Nell'albergo non vi era disponibilità di camere ma vista la situazione il personale dell'hotel si è mobilitato per aiutare le donne a trovare un'alternativa. Probabilmente, mentre loro erano impegnati nelle telefonate, le donne hanno approfittato per rubare. Indagini sono comunque in corso.