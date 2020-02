Finisce con l'auto fuori strada e muore sul colpo, probabilmente stroncato da un malore. E' successo a Marsciano, in vocabolo via Larga nella zona di via Riccieri. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Todi, sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili urbani che hanno regolato il traffico. Ma per il conducente, un pensionato di 72 anni, non c'è stato nulla da fare. Era alla guida del pick up finito fuori strada e che si è ribaltato dopo aver abbattuto un segnale stradale. Nessuna altra auto è rimasta coinvolta