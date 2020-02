Tragedia Frecciarossa, il prefetto: "Prematuro associare manutenzione e incidente ferroviario"

"Associare la manutenzione sulle linee alla tragedia di oggi è assolutamente prematuro in questo momento". Lo ha dichiarato il prefetto di Lodi, Marcello Cardona, presente sul luogo dell'incidente ferroviario del Frecciarossa Milano-Salerno, incidente che è costato la vita ai due macchinisti e in cui sono rimasti feriti 27 passeggeri, per fortuna in maniera non grave. Cardona ha spiegato che ogni particolare dovrà essere valutato con grande attenzione e che la manutenzione sulle linee ferroviarie viene svolta in maniera costante. Il prefetto ha ribadito che ogni particolare verrà valutato con grande attenzione. Cardona ha anche sottolineato che vigili del fuoco e carabinieri sono arrivati immediatamente sul luogo dell'incidente. I tempi dei soccorsi sono stati definiti "giusti" tenendo conto "che siamo in aperta campagna e del tempo di chiamare e di arrivare. Devo dire che i vigili del fuoco e le forze dell'ordine hanno fatto un lavoro straordinario".

