Deraglia il Frecciarossa, almeno due morti e trenta feriti. Sospesa la linea alta velocità Milano-Bologna

Incidente ferroviario con almeno due morti e una trentina di feriti. Un treno dell'alta velocità è deragliato nei pressi di Ospedaletto Lodigiano (Lodi). Il Frecciarossa era partito da Milano questa mattina, 6 febbraio, alle 5.35 in direzione Bologna ma all'improvviso si sono ribaltati almeno due vagoni e la motrice. I soccorsi sono scattati immediatamente. Decine di uomini stanno operando sul posto e stando alle prime notizie che arrivano dal luogo dell'incidente ci sarebbero almeno due vittime. A perdere la vita sarebbero stati il macchinista ed un altro ferroviere. Tra i passeggeri, invece, ci sarebbero trenta feriti ma per fortuna nessuno in gravi condizioni. Ovviamente gravi disagi per la circolazione dei treni. Ferma l'alta velocità sulla linea Milano-Bologna.

