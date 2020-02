Cruciani, arriva "Fil rouge" il braccialetto della solidarietà creato per l'Avis

Nuovo braccialetto Cruciani per l'Avis. La maison umbra scende in campo per solidarietà realizzando un bracciale ed un packaging dedicato a un’iniziativa che quest’anno coinvolgerà tutta la regione Umbria che si vede al tempo stesso essere sia la sede del brand, che location scelta per il raduno nazionale Avis in calendario il prossimo maggio nella città di Perugia. Si chiama "Fil rouge", non solo il braccialetto ma anche l’intero progetto realizzato da Avis, a rappresentare un concetto che esprime sinergia tra persone, organizzazioni non profit e istituzioni. Tutte unite per garantire un fine di interesse pubblico: il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue, emocomponenti e farmaci plasma derivati.