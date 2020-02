Perugia, tre furti in una sera: nel mirino abitazioni e ristoranti. Rubati anche prosciutti e Sagrantino

Tre furti in una sera nella zona Nord di Perugia. Lunedì 3 febbraio tra le 20 e le 21 sono finite nel mirino un'abitazione e due ristoranti nella zona di Tavernacce. Massimo Cappellacci, titolare della pizzeria Tabacchi Jazz, racconta: "Hanno agito in pochi minuti portando via di tutto, dalla cassa ai prosciutti. Hanno persino 'scelto' il vino: bottiglie di Sagrantino". I ladri sono entrati forzando una porta di legno sul retro. Poi sono entrati in azione in una casa nelle vicinanze. I proprietari dormivano e non si sono accorti di nulla fino alla mattina successiva. Spariti soldi e argenteria. In un altro ristorante sono stati rubati la cassa e generi alimentari.