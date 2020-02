Umbria: si incendia auto in sosta davanti al distributore mentre il proprietario fa colazione al bar

Umbria, paura per l'incendio di un'auto parcheggiata a due passi da un distributore di carburante mentre il proprietario sta facendo colazione al bar. E' successo intorno alle 4.45 in via Bruno Buozzi, a Città di Castello. La macchina alimentata a gasolio per cause che sono ancora in corso di accertamento ha preso fuoco. Il proprietario l'ha vista dall'interno del locale in cui stava prendendo un caffè ed ha fatto scattare l'allarme. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che nel giro di pochi minuti hanno provveduto a domare le fiamme. Per fortuna i danni sono circoscritti alla vettura, rimasta completamente bruciata dall'incendio.