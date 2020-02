Umbria: forte vento, si schianta su auto in sosta davanti alla chiesa il ponteggio dell'immagine di Padre Pio

Forte vento nella notte Umbria, si schianta sulle auto in sosta nei pressi della chiesa il ponteggio che doveva sorreggere la grande immagine di Padre Pio. E' successo intorno alle 2.30 a Castel del Piano, Perugia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le vetture coinvolte sono rimaste seriamente danneggiate. Continua il maltempo. Almeno una quarantina gli interventi effettuati nella notte tra martedì e mercoledì per colpa del forte vento che ha provocato la caduta di alberi, molti dei quali finiti proprio su automobili in sosta. Non si sono registrati feriti. Le zone più colpite sono quelle di Perugia, Lago Trasimeno e Marsciano.