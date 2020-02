Psicosi da coronavirus, un ristorante cinese: "Usiamo prodotti italiani, ma gli affari sono calati del 60%"

"L'allarme per il coronavirus ha comportato un calo degli affari del 60%". A parlare è Lin Yi, 32 anni, titolare del Sun di via Settevalli a Perugia. Gestisce il locale dal 2019 insieme al marito, che fa il cuoco. "Comprendiamo che la gente possa aver paura per le notizie che si stanno diffondendo, ma ci teniamo a sottolineare che qui usiamo solo prodotti di provenienza italiana". Lin, che non torna in Cina da tempo e dice di non conoscere qui a Perugia connazionali provenienti da Wuhan, la città cinese considerata focolaio dell'epidemia, ha ricevuto su Facebook messaggi di solidarietà dai clienti più affezionati.