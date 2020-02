Sabrina Ferilli, condannato lo stalker. Si vestiva da superman e aspettava l'attrice sotto casa. Ha 70 anni

Sabrina Ferilli, condannato lo stalker: si era innamorato dell'attrice e andava sotto casa sua, a volte vestito da Superman. Pena di un anno per Carlo Neri, settantenne di Onano Romano, piccolo comune in provincia di Viterbo. La sentenza è stata pronunciata dal giudice di Roma, Salvatore Iulia, al termine del processo che era iniziato in seguito alla denuncia della stella Sabrina Ferilli nel 2018. L'imputato, autore teatrale, era accusato di aver reso la vita un inferno a Sabrina Ferilli. Il pm aveva chiesto 3 anni e 3 mesi. Alla fine è arrivata la pena a un anno con la condizionale, il minimo previsto dalla legge. La vittima ha rinunciato alla costituzione di parte civile e dunque non ci sarà alcun risarcimento danni.

