Terremoto, serie di scosse in Sicilia fino a magnitudo 3.6 a Troina di Enna

Serie di scosse di terremoto, il 3 febbraio 2020, in Sicilia. La più forte è stata avvertita alle ore 16.13 del 3 febbraio 2020 in Sicilia. Epicentro localizzato a Troina, in provincia di Enna.

Stima provvisoria dell'evento tellurico, secondo i rilevamenti Ingv, si tratta di un sisma di magnitudo compreso tra 3.5 e 4.0.

Il sisma è stato preceduto da altre due scosse di magnitudo 3.0 alle ore 16.04 e magnitudo 2.7 alle ore 15.55. Per quanto riguarda questi evento Ingv ha comunicato che l'epicentro è stato localizzato a 5 chilometri a sud di Troina (Enna) e ha avuto origine a una profondità di 20 chilometri.

- Ore16.32: Arriva la valutazione definitiva della scossa delle 16.13 da parte di Ingv. L'evento è stato valutato come di magnitudo 3.6. Epicentro, come la scossa che l'hanno preceduta, a Troina (Enna), ma a una profondità superiore: l'ipocentro è stato infatti calcolato a 32 chilometri di profondità.

- Ore 16.35: Si apprende che a Troina e nelle località limitrofe molta gente è scesa in strada per paura.

- Ore 16.39: Sono in corso accertamenti da parte della Protezione civile, subito attivatasi. La scossa è stata chiaramente avvertita in varie località delle province di Enna, Catania e Caltanissinetta. In particolare, oltre che a Troina, luogo dell'epicentro, a San Teodoro, Cesarò, Gagliano Castelferrato, Regalbuto, Cerami, Agira, Bronte, Capizzi, Centuripe, Maniace e Adrano.

- Ore 16.29: Ingv regista una replica tellurica di magnitudo 2.2. Epicentro sempre Troina, ma a una profondità di 28 chilometri.

- Ore 16.53: Altra replica: magnitudo 1.8, stesso epicentro

- Ore 17.01: Dalle verifiche finora effettuate non si segnalano danni.

- Ore 17.02: Altra replica: magnitudo 1.8, stesso epicentro.

- Ore 17.03: altra replica: magnitudo 1.3, stesso epicentro.

A Troina altre scosse telluriche erano state registrate anche a metà gennaio