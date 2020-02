Nell’ambito di alcuni controlli portati a termine dai finanzieri di Città di Castello in tre aziende del settore della macellazione e della lavorazione carni, sono stati scoperti ben 154 lavoratori pagati senza contributi. Gran parte degli stipendi, quindi, erano privi di ritenute previste dalla legge. Somme aggiuntive che venivano indicate in busta paga con diciture del tipo “prestiti” o “somme aggiunge al netto”. Gli accertamenti hanno permesso di appurare redditi non dichiarati superiori al milione di euro. Le aziende finite nei guai erano di fatto amministrate da un unico soggetto.