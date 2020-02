Umbria, elezioni al Senato: scontro Lega-Pd con due donne già rivali

La Lega punta sulla consigliera regionale Valeria Alessandrini per riportare al Carroccio il seggio in Senato che ha lasciato vacante Donatella Tesei eletta governatrice dell'Umbria. Sfiderà una sua concittadina, la ternana Maria Elisabetta Mascio,candidata del Pd e preside della scuola primaria Anita Garibaldi che già due anni fa le vide contrapposte. Allora a dividerle fu la polemica sulla sospensione della recita di Natale decisa dalla preside Mascio per venire incontro a tutte le sensibilità della sua scuola con molti studenti stranieri. Decisione che aveva trovato l'opposizione dell'allora assessore comunale di Terni Alessandrini e dello stesso Salvini.