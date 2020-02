Sono stati arrestati in flagranza di reato, a Sansepolcro, due ladri rumeni, una donna di 37 anni e un uomo di 36, perché responsabili di furto all'interno di tre supermercati. I militari sono intervenuti a seguito della segnalazione pervenuta dal sistema di videosorveglianza dei transiti stradali relativa a un’auto inserita in blacklist poiché ritenuta in uso a soggetti dediti al furto in esercizi commerciali. L’auto è stata così avvistata, con un uomo a bordo, in sosta in un parcheggio. I carabinieri hanno visto uscire da un supermercato una donna con a tracolla una borsa in pelle nera, che si dirigeva verso l’auto, salendo poi sul sedile posteriore. L’auto è stata così fermata e si è proceduto con l’identificazione degli occupanti e la perquisizione del bagaglio. I militari sono stati in grado di ricostruire gli spostamenti dei due nelle ore precedenti al fermo, riuscendo ad attribuirgli altri due furti consumati sempre ai danni di centri commerciali di San Giustino e in altro supermercato biturgense.