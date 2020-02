Terremoto, due nuove scosse nel Lazio: epicentro ad Accumoli, provincia di Rieti

La terra trema ancora in provincia di Rieti. Due scosse hanno avuto di nuovo come epicentro Accumoli, una delle località più martoriate dal sisma del 2016, e una in particolare - la prima e la più forte - è stata avvertita chiaramente dalla popolazione della zona.

I sismografi dell'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) hanno registrato il primo evento, di magnitudo 2.8, alle ore 16.09 del primo febbraio 2020. Il secondo poco dopo, alle 16.23, di magnitudo 1.2.

Entrambe hanno avuto un ipocentro a una profondità stimata di una decina di chilometri, l'ipocentro nello stesso punto geografico, a 4 chilometri a sud ovest di Accumoli.

Non si segnalano danni, ma la nuova attività tellurica in corso da alcuni giorni nel Reatino è tornata ad allarmare le popolazioni delle zone già terremotate.