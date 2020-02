L’arresto in flagranza di reato del ladro 40enne scoperto a compiere un furto ai danni del Bar Alma in via San Florido a Città di Castello ha portato gli agenti del commissariato, in coordinamento con la magistratura di Perugia, ad effettuare una serie di perquisizioni domiciliari in alcuni appartamenti del centro storico. Sono stati trovati tanti oggetti di valore e materiale utilizzato per compiere furti. Adesso quanto è stato ritrovato sarà analizzato incrociando le banche dati della polizia e dei carabinieri sui furti compiuti in zona e con le descrizioni degli oggetti rubati.

