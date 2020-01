Terremoto, forti scosse in Albania (magnitudo 5) e tra Cuba e Giamaica ( 7.8). A Norcia sisma 2.5

Leggera scossa di terremoto nella notte in Umbria. I sismografi hanno registrato alle 2.24 del 29 gennaio un sisma di magnitudo 2.5 con epicentro Norcia, in provincia di Perugia. Una piccola parte della popolazione ha avvertito il fenomeno, ovviamente nessun danno a cose o persone. Poco prima, all'1.52, un movimento tellurico simile (magnitudo 2.6) si era verificato nel territorio comunale di Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Alle 20.13, invece, terremoto (magnitudo 2.2) in provincia de L'Aquila, nel comune di Capitignano. Sono state ore decisamente intense nel mondo dal punto di vista sismico. Alle 20.10 (ora italiana) fortissima scossa (7.8) alle Isole Cayman, tra Cuba e Giamaica; alle 21.15 (sempre ora italiana) sisma di quinto grado sulla costa settentrionale albanese; alle 22.55 altro sisma alle Cayman, stavolta 6.1. Appena cinque giorni fa il devastante terremoto che ha colpito la Turchia, provocando morti e feriti.