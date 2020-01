Autostrada del Sole, azione da guerra per assaltare portavalori. Bruciate sette auto, ma il colpo è fallito

Assalto da guerra ad un furgone portavalori sull'Autostrada del Sole, intorno alle ore 23 del 28 gennaio. Tra Lodi e Milano i rapinatori hanno attaccato un mezzo della ditta Battistolli dando fuoco ad almeno sette auto. Stando alle prime ricostruzioni, l'intenzione dei banditi era quella di creare due barriere di fuoco per intrappolare il mezzo. Qualcosa però è andato storto e il colpo è fallito. L'A1 è stata chiusa da Lodi Vecchio a San Zenone al Lambro, con diversi chilometri di auto in coda. Sull'asfalto sono stati trovati diversi chiodi per terra. Sempre stando alle prime ricostruzioni sarebbero entrati in azione almeno dieci uomini. Sul posto oltre alle forze dell'ordine, i vigili del fuoco per domare le fiamme.