Ecco chi è l'uomo morto, stroncato da un malore, mentre stava pedalando in bicicletta sulla provinciale 104 poco dopo Trestina sabato 25 gennaio (LEGGI Muore a 55 anni mentre va in bicicletta). Si tratta di Giuseppe Occhini, 58 anni, noto assicuratore di Monterchi, in provincia di Arezzo. Lunedì 27 gennaio, alle 15 sono stati celebrati i funerali nella chiesa di Padonchia, nel comune di Monterchi, dove viveva nella frazione di Vicchio. Lascia la moglie e un figlio. Conosciutissimo in Toscana e in Umbria, Giuseppe Occhini era stimato e benvoluto, era sempre in prima linea nelle iniziative di aggregazione. Molto sportivo, praticava la mountain bike con grande passione. La notizia della sua morte ha sconvolto tutti. In tanti hanno reso omaggio, increduli, alla salma, all'obitorio di Città di Castello.