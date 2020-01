Intorno alle 4 di domenica 26 gennaio i ladri hanno fatto saltare il bancomat dalla filiale di Banca Intesa nel cuore di Massa Martana, ma sono stati costretti a scappare precipitosamente perchè sul posto si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Todi, visto che era scattato l'allarme collegato alla sala operativa. Sono in corso indagini da parte dei militari. Sull'episodio ha preso subito posizione la referente locale della Lega, Luana Sensini Passero: "In azione delinquenti che operano nottetempo, in pieno centro e senza nessuno li abbia notati, è arrivato il momento di potenziare la sicurezza a Massa Martana e nelle frazioni attraverso la predisposizione di un’associazione di cittadini che volontariamente prestino servizio sul territorio quali osservatori della sicurezza urbana".