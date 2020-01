E' morto a 55 anni mentre stava andando in bicicletta sulla provinciale 104, a un tiro di schioppo da Trestina frazione di Città di Castello. Malore improvviso e fatale per il ciclista, che è caduto a terra privo di vita. Subito allertati i soccorsi. sul posto si è precipitato un equipaggio del 118, purtroppo però non c'è stato nulla da fare per lo sfortunato 55enne. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Città di Castello in forza alla stazione di Trestina. La salma del 55enne è stata subito riconsegnata alla famiglia.