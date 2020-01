Auto in fiamme nella serata di sabato 25 gennaio intorno alle 19 a Passignano sul Trasimeno, in zona San Donato. L'intervento dei vigili del fuoco di Perugia e di Castiglione del Lago ha evitato il peggio, notevoli comunque sono stati i danni riportati dal mezzo. Per fortuna non vengono segnalati feriti. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Città della Pieve. Disagi per la viabilità, anche se la situazione è tornata poi alla normalità.