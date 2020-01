Incidente sul ponte del torrente Caldognola, a Nocera Scalo, nel tardo pomeriggio di venerdì 24 gennaio. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto è finita contro il guard rail che costeggia il ponte lungo la strada che porta a Villa Postignano. Per il conducente, che per fortuna non ha riportato ferite serie, sono intervenuti i sanitari del 118. Sul posto pure le forze dell'ordine. Disagi contenuti anche per la circolazione, non particolarmente intensa a quell'ora (LEGGI Cinghiale lasciato a decomporsi sul ciglio della strada dopo un incidente).