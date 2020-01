Incidente stradale, morti due cinghiali investiti, conducente illeso. In trent'anni animali aumentati del 400%

Ancora un incidente stradale causato da cinghiali. E' accaduto in provincia di Viterbo, sulla superstrada, all'altezza dell'uscita per Soriano nel Cimino. L'uomo al volante si è improvvisamente trovato davanti due esemplari. Ha cercato di evitare l'impatto ma non è riuscito a fermare la marcia della sua auto. I cinghiali sono morti sul colpo, mentre per fortuna l'uomo è rimasto illeso. Danneggiata la parte anteriore della vettura. I carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso, ma anche per gestire il traffico che ha ovviamente subito rallentamenti. Secondo uno studio che è stato recentemente commissionato dalle associazione dei coltivatori, in provincia di Viterbo negli ultimi trent'anni il numero dei cinghiali è cresciuto del 400 per cento. Nei giorni scorsi doppio incidente causato da cinghiali anche in Umbria sulla E45: cinque feriti.

