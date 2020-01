Incidente stradale intorno alle 16 di giovedì 23 gennaio a Ellera di Corciano. Un motociclista ha investito un ciclista di 62 anni, che stava attraversando via Gramsci in sella alla bici. L'impatto è stato molto violento, al punto che il telaio della bicicletta si è addirittura spezzato. L'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misercordia, dove è ricoverato in gravi condizioni. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Perugia anche il motociclista, seppur solo con ferite lievi. Sul posto, oltre agli agenti della municipale per tutti i rilievi del caso, sono arrivati anche i sanitari del 118.



Leggi anche: Ciclista travolto e investito dal camion. Miracolo: esce illeso dall'incredibile incidente. Il video