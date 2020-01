Perugia, sequestrati dalla guardia di finanza 700 mila accessori per tabacchi in negozi cinesi

Nel corso di una serie di controlli su attività commerciali gestite principalmente da cinesi gli agenti del comando provinciale della guardia di finanza di Perugia hanno effettuato il sequestro di quasi 700.000 accessori per tabacchi da fumo, tra filtri, cartine semplici e cartine arrotolate senza tabacco (tubetti) per le sigarette fai da te, posti in commercio senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nella rete sono finiti quattro quattro esercenti non in regola, ai quali è stata comminata anche la sanzione pecuniaria che va da 5.000 a 10.000 euro.

Per la stessa violazione è prevista anche la sanzione accessoria della chiusura dell'attività o la sospensione della licenza e dell'autorizzazione dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese, che sarà disposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.