Soldi pubblici per fare l'agriturismo ma è una casa, chiesta condanna al pagamento di 100 mila euro

Soldi pubblici per costruire l'agriturismo, ma per l'accusa è una casa. E' per questo che ieri mattina, il procuratore regionale presso la Corte dei Conti di Perugia ha chiesto di condannare tre persone al pagamento di 100 mila euro. Secondo la ricostruzione accusatoria, negli anni passati alcuni titolari di una struttura ricettiva di Città della Pieve hanno percepito quasi 100 mila euro di soldi pubblici dalla Regione e poi li hanno utilizzati invece per la casa. O meglio, secondo un accertamento della Forestale, c'era solo una minima parte destinato alla struttura ricettiva. L'inchiesta penale aveva portato solo a proscioglimenti e in virtù di questo, ieri sono state sollecitate alcune assoluzioni. Ma per tre persone la Procura vuole la condanna.