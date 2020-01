Perugia, incendio alla rimessa del convento di Montescosso tra Ponte Felcino e Ponte Valleceppi, vigili in azione

Incendio alla rimessa del convento di Montescosso, tra Ponte Felcino e Ponte Valleceppi. Le fiamme sono divampate, per cause ancora da stabilire, nella tarda serata di martedì 21 gennaio. Sul luogo sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Perugia con una squadra e due mezzi di supporto. Nella rimessa era presente molto materiale plastico e diversi sacchi di cereali. Gli uomini del comando del capoluogo hanno lavorato a lungo per sedare l'incendio. Sulle cause sono in corso gli accertamenti da parte degli stessi vigili del fuoco che continueranno anche nella mattina di mercoledì. C'è da capire infatti se si sia trattato di un incendio doloso oppure scoppiato accidentalmente.