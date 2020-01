Stroncone, mistero sulla scomparsa di oltre 20 gatti randagi. I volontari si rivolgono ai carabinieri

Colonia felina nel mirino a Finocchieto di Stroncone. Si tratta di oltre 20 gatti che, come racconta Salvatore Barbaro, “da un giorno all’altro sono spariti nel nulla. Da tre anni - racconta il volontario - mi occupavo di loro ogni giorno, pensando a procurare il cibo e alle sterilizzazioni. Ma l’amore per gli animali non è condiviso da tutti anche se la colonia felina presente in paese è autorizzata e a norma di legge. Mesi fa - racconta - sono iniziate le lamentele. A mio parere del tutto immotivate. Ma ho continuato a dare da mangiare ai gatti. Finchè un abitante del paese non mi si è presentato di fronte con intenzioni tutt’altro che pacifiche”. I due si sono denunciati a vicenda. Intanto a casa del volontario qualcuno, rimasto anonimo, ha lanciato anche degli escrementi di animali. Fino alla scomparsa avvenuta nei giorni scorsi. Ora dei 26 randagi ne sono rimasti appena tre. Sull'episodio Salvatore Barbaro e l'Enpa, l'Ente nazionale protezione animali, hanno sporto denuncia ai carabinieri forestali.