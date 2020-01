Si è ucciso a 17 anni impiccandosi nel garage della sua abitazione. La tragedia si è consumata in una frazione di Norcia. Non si conosce il motivo dell’estremo gesto. Il ragazzo, infatti, non ha lasciato nessun biglietto. A fare la scoperta sono stati i genitori che non hanno potuto fare niente per salvarlo. Il 17 enne frequentava una scuola superiore di Cascia.