Un cane ha azzannato un bambino di 5 anni. E' successo a Bresso, in provincia di Milano, intorno alle ore 18 in via Vittorio Veneto. Il piccolo è stato morso da un cane e ha riportato diverse ferite alla testa (ferita lacero - contusa parietale retroauricolare e temporale), alla spalla e al braccio, con diverse abrasioni ed escoriazioni. Grande paura per il piccolo, subito medicato dai sanitari del 118 e portato al pronto soccorso per le cure del caso. Sono in corso indagini e rilievi per capire come il tutto sia potuto accadere.



