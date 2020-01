Ha fatto il giro del web, in Italia e non solo, il video che riprende "cinque agenti di polizia costretti a indietreggiare e difendersi con gli scudi da oggetti e petardi lanciati nella loro direzione da ragazzini inferociti e invasati nell’indifferenza degli adulti, alcuni addirittura sorridenti di fronte a una scena allarmante e raccapricciante al tempo stesso". A riportarlo è il consigliere campano dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato il video denuncia su accaduto a Napoli, nel Borgo Sant'Antonio Abate, sul proprio profilo facebook. "A realizzarla una manciata di ragazzini, intenti a nascondere alberi e legnami per il fuocarazzo di Sant'Antonio Abate, a cui bisognerebbe spiegare che non è questo il modo in cui la gente civile vive". "Ma in certi contesti è credibile che ciò avverrà mai? Questa è la Napoli di domani?" si chiede l’esponente dei Verdi.



