Perugia, apre il mercato coperto. Rossi, Coldiretti: "Come Firenze: km 0, degustazioni e punti di ritrovo"

Apre il mercato coperto di Coldiretti a Perugia. L'inaugurazione è stata fissata per mercoledì 29 gennaio, giorno del patrono San Costanzo. Oltre 600 metri quadri nella zona di Madonna Alta (in via Iorio, poco dopo la nuova rotatoria) nel quale sarà possibile acquistare i tradizionali prodotti di Campagna Amica, le eccellenze del territorio umbro, direttamente dal produttore al consumatore. In più il nuovo spazio sarà un ideale punto di ritrovo e di socializzazione: saranno possibili degustazioni e assaggi, laboratori didattici e attività anche per i più piccoli. Per l'inaugurazione, ovviamente torcolo gratis per tutti. Il direttore Coldiretti Umbria, Mario Rossi: "Il nostro modello? Il mercato coperto di Firenze".