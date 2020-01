E' morto investito mentre stava attraversando la strada, investito da un'auto che non si è fermata. E' accaduto nella notte tra venerdì e sabato tra Stupinigi e Orbassano, poco lontano da Torino. E ora è scattata la caccia all'uomo: i carabinieri hanno disposto vari posti di blocco in tutta la provincia di Torino per trovare il conducente responsabile dell'investimento mortale. La vittima, che ha perso la vita travolta dalla vettura il cui autista non si è fermato per poi darsi alla fuga, è un ragazzo di 35 anni di nazionalità albanese, investito mentre attraversava la strada a piedi. L'incidente è accaduto a Stupinigi di Nichelino, sulla provinciale 143. È stato vano il tentativo degli operatori del 118 che non hanno potuto che constatare il decesso dell’uomo.



