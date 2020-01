E' evaso dagli arresti domiciliari per passare una serata al night club. Protagonista un anziano di 86 anni di Valledoria, in provincia di Sassari. L'uomo si trovava ai domiciliari per ricettazione, ma quando i militari hanno eseguito il controllo di routine presso la sua abitazione, non lo hanno trovato. Per loro, però, la sorpresa più grande è stata avere trovato l'anziano in un locale notturno della zona, intento a intrattenersi in piacevole compagnia femminile, con due donne di origine straniera. Per l'uomo sono stati disposti di nuovo gli arresti domiciliari.



