E' morta nella mattina di domenica, a seguito delle complicazioni di un incidente avvenuto nella serata di sabato intorno alle 19.30, una donna di 84 anni di Umbertide. La donna, insieme alla figlia, stava attraversando via Garibaldi quando per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale, è stata investita da un'automobile guidata da un ragazzo che si è fermato subito. Immediati i soccorsi del 118 con le due donne che sono state trasportate all'ospedale: l'anziana in codice rosso e la figlia in codice giallo. Alla 84enne sono stati riscontrati la frattura del bacino e altri traumi a cui sono seguite una serie di complicazione fino al decesso avvenuta nella prima mattinata di domenica. L'automobile è stata sequestrata e la patente del giovane ritirata.