Un gruppo di cinghiali attraversa la E45 all'altezza di Città di Castello, in Umbria, e provoca un doppio incidente (in direzione nord e in direzione sud) con cinque feriti. L'episodio si è verificato intorno alle 20.30 di sabato all'altezza dell'uscita nord di Città di Castello.

La mamma con i cinque cuccioli ha prima attraversato la carreggiata in direzione Sansepolcro colpendo un'auto e provocando due feriti. Poi ha continuato la corsa arrivando nella carreggiata in direzione Perugia dove il gruppo è stato investito da un'altra automobile con tre feriti. Sul posto per i soccorsi 118, polizia stradale e vigili del fuoco. La strada è rimasta momentaneamente chiusa. L'incidente segue di nemmeno 24 ore quello che ha visto vittima un lupo, sempre sulla E45.

