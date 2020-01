Umbria, lupo investito sulla superstrada E45. L'animale è morto sul colpo, danni alla vettura

Un lupo è stato investito in Umbria, sulla superstrada E45. E' il sito saturnonotizie.it a spiegare che l'incidente è avvenuto nei pressi dell'uscita della piastra logistica di Città di Castello, in provincia di Perugia. L'animale è morto sul colpo, danni ingenti alla vettura. Nessun ferito tra i passeggeri della macchina. Gli incidenti stradali provocati da animali stanno ormai diventando un problema quotidiano. Spesso a causarli sono cinghiali e caprioli, più raramente i lupi, come accaduto a Città di Castello. Il proliferare della fauna selvatica aumenta il rischio e crea problemi anche sotto altri aspetti, come ad esempio per le produzioni agricole, tema sempre molto dibattuto e ancora in cerca di una soluzione efficace.

Foto concessa da saturnonotizie.it

