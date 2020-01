E' stata una mattinata intensa per la polizia stradale, intervenuta per due incidenti che si sono verificati sul raccordo Perugia-Bettolle. Alle 10.40 a Collestrada un'auto si è ribaltata (nella foto) all'altezza della curva mentre procedeva in direzione Ponte San Giovanni, sulla carreggiata sud. Illeso il conducente. Sul posto è arrivata una pattuglia del distaccamento di Foligno per i rilievi del caso. Un altro incidente era avvenuto alle 8.50 tra Ferro di Cavallo e Madonna Alta, sempre sul raccordo e in direzione Ponte San Giovanni: sono stati quattro i veicoli coinvolti in un tamponamento. E' intervenuta una pattuglia della sezione di Perugia. Il traffico si è mantenuto piuttosto regolare.