Fontivegge, magrebino picchiato da tre uomini: uno degli aggressori aveva un coltello

Ennesimo episodio di violenza in zona Fontivegge, a Perugia. Un magrebino è stato aggredito da due connazionali appena uscito da un negozio. Ai due si è poi aggiunto un terzo uomo, che ha persino tirato fuori un coltello, anche se non lo usato per ferire ma solo per minacciare. Questa la prima ricostruzione del fatto avvenuto nel tardo pomeriggio del 14 gennaio. Sul posto sono intervenuti carabinieri, guardia di finanza e un'ambulanza. Il magrebino è stato portato all'ospedale Santa Maria della Misericordia, pare con contusioni al volto. Al momento sono ignote le cause della lite. Ora saranno le fiamme gialle ad approfondire l'accaduto.