Droga nascosta in camera da letto, ragazzo italiano di 21 anni denunciato dai carabinieri. La perquisizione nella casa di Cannara è scattata dopo una serie di pedinamenti nei confronti del giovane. Nella serata di sabato 11 gennaio i militari sono passati all'azione trovando varie dosi di hashish e marijuana in camera. Scovato pure un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il giovane è stato deferito alla procura della Repubblica di Spoleto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nelle ultime settimane i carabinieri di Cannara hanno sequestrato oltre 120 grammi tra cannabinoidi e oppiacei e denunciato sette persone: tre per spaccio e quattro per aver guidato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti con conseguente ritiro della patente.