Un rocambolesco inseguimento si è verificato per le strade di Assisi, dove una donna è stata denunciata per false dichiarazioni sulla propria identità personale e resistenza a pubblico ufficiale. La storia è iniziata poco dopo le 11 quando dopo un paio di ore di appostamento per i controlli di prevenzione generale con il sistema “Targa OK” (per accertare la regolarità dei veicoli che circolano sulla sede stradale) i vigili urbani hanno individuato in viale Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari una Lancia Y sprovvista di copertura assicurativa. Fermato il veicolo e alla richiesta di esibire i documenti, la donna alla guida ha fornito generalità poi risultate non proprie, sostenendo di aver dimenticato a casa la patente. La pattuglia della polizia municipale era intenta a sequestrare l’auto quando la donna ha avviato il motore e a forte velocità si è allontanata in direzione Santa Maria degli Angeli. Da qui è iniziato l'inseguimento. Solo dopo diverse manovre pericolose e dopo aver sorpassato la Lancia i vigili urbani sono riusciti a bloccarla e a denunciarla.