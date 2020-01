“Ho una storia con tuo marito. Se non lo lasci io ti uccido”. La minaccia, via telefono, è stata recapitata a una mamma di 45 anni residente alle porte di Foligno, già da tempo vittima di stalking e di atti di puro vandalismo. Portati a termine probabilmente dalla stessa giovane rivale in amore. Al centro della vicenda, quindi, un uomo conteso. Sulla vicenda è scattata una denuncia ai carabinieri.