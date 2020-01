San Giustino, fumo in un appartamento per la stufa a pellet surriscaldata: i vigili risolvono il problema

I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 23 dell'11 gennaio a Selci Lama, frazione di San Giustino, perché da un appartamento usciva molto fumo. La proprietaria non riusciva a rientrare in casa. All'interno si trovava un anziano che non rispondeva. I vigili hanno aperto la porta e hanno scoperto che il fumo si sprigionava da una stufa a pellet in fase di surriscaldamento. E' stata staccata la corrente elettrica che alimentava la stufa e il problema è rientrato. Tutto bene per l'uomo: stava dormendo. Non si era accorto di niente perché il fumo non aveva raggiunto la stanza.