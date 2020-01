Grave incidente stradale nelle prime ore ore di oggi, sabato 11 gennaio. Lo schianto è avvenuto nella zona di Solomeo, nel comune di Corciano con una macchina che si è ribaltata dopo che il conducente ne ha perso il controllo.

Sono stati allertati i soccorsi che sono arrivati sul posto, siamo in direzione Vignaia, dove una persona è rimasta ferita. Soccorsa dai sanitari del 118 e prima dai vigili del fuoco di Perugia, è stata trasportata in ambulanza presso l'ospedale Santa Misericordia di Perugia.

Hanno operato i vigili del fuoco della centrale di Perugia, il personale della questura di perugia e della polizia stradale per i rilievi del caso. Alle 3,20 l'intervento, l'intervento che è durato circa un'ora e mezza, è stato dichiarato chiuso.