Coda di 10 chilometri sull'autostrada A1 in direzione Firenze, nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro, all'altezza del km 440 per un incidente stradale. Il sinistro ha coinvolto due auto e si è verificato intorno alle 14 di domenica 5 gennaio. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma l'incidente ha provocato disagi alla circolazione e al traffico visto che sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione del quinto Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Attualmente il traffico circola su due corsie e si registrano ancora rallentamenti alla circolazione.



