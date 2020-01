Una maxi rissa in strada, in pieno giorno, con calci, pugni e schiaffi ha visto coinvolti i membri di due famiglie a Volla, in provincia di Napoli. E solo per l'intervento delle forze dell'ordine non è finita nel sangue. I carabinieri di Torre del Greco hanno arrestato 8 persone: il diverbio è nato per motivi legati a una somma di denaro prestata e mai restituita. Secondo quanto ricostruito, una 23enne avrebbe prestato al suo fidanzato 450 euro. Conclusa la relazione, il 22enne non avrebbe onorato il suo debito, ricevendo dalla ragazza continue richieste di restituzione dei soldi. Per risolvere la faccenda sono così intervenute le rispettive famiglie. Il risultato è stata una rissa in cui sono rimasti contusi 5 uomini e 3 donne. I carabinieri hanno arrestato le persone coinvolte e le hanno portate in tribunale per l'udienza di convalida. Giudicati, per 6 degli 8 arrestati è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.



